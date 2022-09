La chêne Bidoup. Photo:dlu.edu.vn

Hanoï (VNA) – Le fonds suisse Franklinia a accepté de financer un projet de conservation de deux espèces de chênes endémiques en voie de disparition dans la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), selon l’Université de Da Lat.

Le projet est mené par le Dr. Nguyên Van Ngoc, maître de conférences au Département de biologie, et une équipe de professeurs et de scientifiques de l’Université de Da Lat, de l'Université de la foresterie, de l'Institut des sciences forestières et du Parc national Bidoup - Nui Ba.

Mis en œuvre entre 2022 et 2025, il se concentre sur l'étude et la réévaluation de l'état de conservation des espèces de chênes Bidoup et Bao Lâm.

L'équipe étudiera les caractéristiques biologiques et écologiques de ces arbres pour trouver des mesures de conservation, de surveillance et de développement à l'état sauvage. -VNA