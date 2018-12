Hanoi (VNA) - Pour la première fois, le film d'animation historique vietnamien intitulé «Bataille de Da Bang 2: Fer », réalisé par de jeunes vietnamiens, a l'opportunité de passer sur grand écran.

En conséquence, ce film d'animation sera projeté au cinéma BHD Star Cineplex Bitexco, à Ho Chi Minh-Ville, le 15 décembre prochain. C’est la suite de la série «Bataille de Da Bang 2 », dont le premier opus, « Papier », fut produit en janvier dernier.



C’est un bon signal pour l’industrie cinématographique vietnamienne, de même que pour le potentiel de développement des projets culturels et historiques pour les jeunes dans le temps à venir. Ce long métrage sera diffusé en ligne le 20 décembre sur Facebook et les chaîne YouTube de « Viêt su kiêu hung » et de BHD Star. -VNA