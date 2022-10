Photo : The Japan Foundation

Hanoï (VNA) – Un festival du film japonais se tiendra entre le 21 octobre et le 27 novembre à Hanoï, Hai Phong, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville, selon The Japan Foundation (Centre japonais d’échange culturel au Vietnam).

Au total, huit films seront présentés. Il s’agit d’œuvres produites et diffusées au Japon au cours de ces deux dernières années, qui sont des représentations réalistes de la vie colorée au pays du Soleil-Levant.

Les films incluent les dessins animés "Poupelle of Chimeney Town" de Yusuke Hirota, "Blue Thermal" de Masaki Tachibana, "INU-OH" de Masaaki Yuasa; les drames "And So The Baton Is Passed" de Tetsu Maeda, "In the wake" de Takahisa Zeze, "Intolerance" de Yoshida Keisuke, "Anime Supremacy" de Yoshino Kohei; et "Blue" de Yoshida Keisuke.

Le festival aura lieu à Ho Chi Minh-Ville du 21 au 30 octobre, à Hai Phong du 4 au 6 novembre, à Hanoï du 11 au 20 novembre et à Da Nang du 25 au 27 novembre.-VNA