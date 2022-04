Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le festival intitulé "Le monde culinaire - Connecter le Vietnam et le Brésil" se déroule dans de grands restaurants dans la capitale brésilienne Brasilia du 21 avril au 8 mai, pour présenter la gastronomie vietnamienne.

Il s'agit de l'événement co-organisé par l'ambassade du Vietnam au Brésil ; le Syndicat des Hôtels, Bars et Restaurants (SINDHOBAR), la Banque de Brasilia et d'autres entités brésiliennes.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le 20 avril au restaurant Mezanino, en présence de Paco Britto, vice-gouverneur de Brasilia, et d'une centaine de chefs de cuisine et journalistes de la ville.

S'exprimant lors de l'événement, Jael Antonio Da Silva, président de SINDHOBAR, a déclaré que c'était la première fois que son syndicat collaborait avec l'ambassade du Vietnam pour célébrer un tel festival gastronomique.

Les restaurants participant à l'événement sont Same Same But Differente, Makisan, Grande Muralha, Capim Dourado, Fred, Taypá, Gran Bier, Sagres, Mayer Sabores do Brasil, Downtown Senac, Capim Dourado, Universal, Osteria Vicenza và Casa Baco.

À cette occasion, ceux qui s'intéressent aux plats asiatiques ont la possibilité de goûter des mets tels que le Nem ran (rouleau de printemps), le Pho bo (soupe de nouilles de riz au bœuf) et le Bun cha (hachis de porc grillé avec vermicelles de riz)…

Cet événement, l'une des activités commémorant le 62e anniversaire de la fondation de Brasilia (21 avril), devrait promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié entre le Vietnam et le Brésil.-VNA