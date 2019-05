Un stand lors du premier festival de cuisine de Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les visiteurs du 2e festival de cuisine de Hanoï, prévu du 7 au 9 juin au parc Thong Nhat, pourront déguster de plats traditionnels de la capitale mais aussi d'autres localités du Nord, du Centre, etc

Une grande scène proposera des échanges avec des artisans et des chercheurs autour de la cuisine de la ville ainsi que des jeux folkloriques pour aider les touristes à mieux comprendre la culture culinaire de Hanoï.



Les visiteurs auront également la chance de déguster des plats qui seront exposés sur environ 70 stands.

Le comité d’organisation souhaite que le Festival de la culture culinaire de Hanoï devienne un événement culturel honorant la cuisine locale, contribuant ainsi à la promotion du tourisme de la ville.



Hanoi est réputée pour ses plats tels que le "pho" (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), le "bun cha" (hachis de porc grillé au vermicelle), le "banh cuon Thanh Tri" (crêpes roulées de porc et de champignons), le "côm" (riz gluant jeune en granules aplatis) de Mê Tri et Phu Do et le "Gio cha" (pâté de porc), entre autres.



L’année dernière, l’événement a attiré près de 70.000 visiteurs pendant quatre jours. -VNA