Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son à une réunion de la Commission du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ). Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Depuis son adhésion à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en juillet 1995, le Vietnam a eu des contributions remarquables au développement de la Communauté de l’ASEAN pour la rendre plus puissante et fiable.Cette évaluation a été avancée par le Dr Balazs Szanto, maître de conférences à l'Université Chulalongkorn, en Thaïlande, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les contributions du Vietnam à l'ASEAN depuis son adhésion au bloc régional il y a 28 ans.Le spécialiste thaïlandais a souligné que le Vietnam s’était efforcé d’édifier le consensus entre les États membres et d’assurer que le développement de la Communauté de l'ASEAN ne serait pas déraillé quand les pays poursuivraient des opportunités et des intérêts différents.Évaluant les initiatives et les propositions du Vietnam pour faire face aux défis externes ainsi qu’aux problèmes de l'ASEAN, le Dr Balazs Szanto a estimé que jusqu'à présent, le Vietnam avait été un membre actif de l' ASEAN , même durant sa présidence de l'ASEAN dans le contexte de la pandémie de COVID-19.Selon le Dr Balazs Szanto, le Vietnam joue un rôle actif dans la réforme de sa propre économie ainsi que dans la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans la région. -VNA