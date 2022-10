Activités de chargement et de déchargement au port de Cat Lai, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le journal russe "Indépendance" a publié le 17 octobre une analyse de Grigory Trofimchuk sur le rôle de l'ASEAN en général et du Vietnam en particulier dans la promotion de la politique russe d'orientation vers l'Est, dans le contexte actuel de l'instabilité mondiale.

Selon l'auteur, les relations entre la Russie et l'ASEAN ont été établies depuis plus de 30 ans et ont été élevées au niveau de partenariat stratégique. En Russie, dix pays membres de l'ASEAN sont tous connus.

Grigory Trofimchuk a apprécié le rôle et la position du Vietnam dans la politique et l'économie mondiales. Après qu'avoir terminé son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam a été immédiatement élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025.

Toujours selon l'article, le Vietnam dispose d'un environnement politique et commercial stable, avec de nombreuses incitations destinées aux investisseurs internationaux, dont la Russie est un pays prioritaire et un ami du Vietnam.

Grigory Trofimchuk a appelé la Russie à exprimer clairement son rôle dans le règlement des questions de l'Asie-Pacifique en général et de l'Asie de l'Est en particulier dans sa politique de "pivot vers l'Est". -VNA