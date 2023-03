Photo d'illustration : VNA

New Delhi (VNA) – Un expert indien a hautement apprécié la reprise post-pandémique du Vietnam dans son article récemment publié sur le site Moderndiplomacy.eu.

Dans l'article, le professeur Pankaj Jha, directeur du Centre d'études stratégiques et de sécurité de l’Université O.P Jindal Global University de l'Inde, a cité le dernier rapport du Fonds monétaire international (FMI) disant que le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam en 2023 était estimé à 6,2%, ce qui indique clairement que le Vietnam a évité les tendances récessionnistes habituelles sur les marchés asiatiques et affichait une croissance supérieure à la moyenne.

Il a noté qu'avec un taux d'inflation inférieur à 4%, le Vietnam est susceptible d'émerger comme une économie prometteuse en Asie.

Après la pandémie de COVID-19, le taux de croissance économique annuel du Vietnam a oscillé entre 6,3 et 6,5%, grâce principalement à l’augmentation des investissements directs étrangers, l'augmentation de la consommation intérieure, l'essor considérable de la classe moyenne et l'accent mis par le Vietnam sur la promotion de sa fabrication manufacturière pour l'exportation.

Le pays a aussi obtenu des prêts de nombreuses agences internationales ces dernières années. Grâce au financement et aux subventions de différentes agences économiques internationales, le Vietnam a amélioré ses infrastructures routières, de transport ferroviaire et de connectivité frontalière tout en favorisant la croissance socio-économique dans toutes ses provinces, selon l'auteur.

Il a ajouté qu'au fil du temps, le Vietnam a fait de sérieux efforts pour devenir une société de réseaux de connaissances. Cela comprend l'amélioration des applications des politiques, le renforcement des capacités des parties prenantes et la fourniture régulière d'informations aux communautés. Le Vietnam a également reçu plus de 2 millions de dollars de subventions pour des infrastructures inclusives résilientes au climat grâce à un fonds de haute technologie de la Banque asiatique de développement (BAD).

En termes d'objectifs de développement durable des Nations Unies, le Vietnam a réussi à fournir de l'électricité à 100% de sa population.

Deux aspects différents ont attiré l'attention internationale sont le classement du Vietnam au 70e rang sur 190 pays en termes de facilité de faire des affaires, et sa population jeune avec près de 70% âgée entre 15 et 64 ans.

Le secteur du tourisme va encore augmenter étant donné que le pays a signé un accord intégral pour stimuler le tourisme durable et la relance post-COVID au niveau national. Au cours de la période 2022 - 2025, le taux de croissance moyen cumulé du tourisme devrait être de 13,5% en moyenne chaque année, a poursuivi l'expert indien.

Le Vietnam a également fait des efforts dans les domaines financier et monétaire, ainsi que dans la réforme de son système bancaire et de la gouvernance financière et de lutte anti-corruption…

Les éléments fondamentaux se renforcent et le Vietnam pourrait donc connaître une croissance économique plus forte et une meilleure stabilité macroéconomique en 2023, a-t-il ajouté.-VNA