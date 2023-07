L’expert Layton Pike, co-fondateur de l’Institut des politiques Vietnam-Australie. Photo :VNA



Hanoï (VNA) - Le bambou est une métaphore idéale pour les perspectives de politique étrangère du Vietnam, a estimé l’expert Layton Pike, co-fondateur de l’Institut des politiques Vietnam-Australie, lors d’une interview accordée au correspondant de la VNA à Sydney, sur cette politique diplomatique du Vietnam.

Le bambou est profondément enraciné dans la culture et l'histoire vietnamiennes, faisant preuve de résilience, de solidarité et de force, a-t-il ajouté.

Selon l'expert, le Vietnam continue de poursuivre une approche prudente et proactive dans sa politique étrangère. Les dirigeants vietnamiens donnent toujours la priorité à une approche internationale et accueillent chaleureusement les officiels en visite au Vietnam. Cette approche est cohérente pour toutes les puissances mondiales comme la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Inde et maintenant l'Australie. Le Vietnam a prouvé sa position de faire ami avec tous les pays. Cette approche est fidèle à l'image du bambou.

Layton Pike a déclaré qu'en Australie, le bambou était souvent considéré comme ayant un système racinaire en constante évolution, résilient et profondément enraciné. Le bambou atteint constamment des sommets et a le désir de s'élever haut. Ces attributs communs se reflètent dans les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Australie.

Il a précisé que l'Australie croyait en la cohérence et l'amitié du Vietnam ainsi qu'au succès de son identité de "diplomatie du bambou". Les relations sont fondées sur des valeurs communes telles que l'indépendance, l'égalité et la primauté du droit. Ce sont des valeurs qui guident les efforts conjoints de l'Australie et du Vietnam pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région.



Alors, les deux pays avancent vers la prochaine phase de leurs relations bilatérales. Il est important de réfléchir aux opportunités d'aujourd'hui et à la manière de tirer parti des organisations activement opérationnelles, a-t-il déclaré. Par exemple, l’Institut des politiques Vietnam-Australie est le premier institut politique australien à se concentrer sur les relations avec le Vietnam. L'institut s'oriente vers une approche organisée et coordonnée autour des opportunités qu'offre le Vietnam. -VNA