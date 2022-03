Hanoï (VNA) - Pour les enfants, grandir au grand air est évidemment une chance, et à cet égard, les petits campagnards sont mieux lotis que leurs camarades des villes. Ceux de la province de Dak Lak sont particulièrement gâtés: ils jouissent en effet d’espaces de motricité en plein air, qui sont installés soit devant les écoles, soit au sein des hameaux. Ces espaces ludiques leur permettent de développer leurs capacités motrices et leur créativité.

Photo : VOV



Tous les jours, les enfants du hameau de Krue se donnent rendez-vous à l’espace de motricité qui se trouve devant la façade de l’école primaire Phan Bôi Châu. Ils se défoulent avec les toboggans, les rocking-chairs, les poutres d’équilibre, les agrès de motricité... La joie se lit sur leurs visages. La petite Trân Linh Chi, elle, a vraiment trouvé un nouveau terrain de jeu, et elle rayonne...

«Merci, vraiment merci à tous les tontons et tatas qui nous ont construit cet espace de motricité. C’est vraiment super, ici! On s’éclate bien!», nous dit-elle.

Vi Y Quyên est en classe de 5e. Pour elle, cet espace de motricité est devenu une sorte d’exutoire, particulièrement bienvenu à la sortie de l’école.

«C’est vraiment une bénédiction pour nous! Je promets de travailler dur pour faire honneur aux gens qui nous ont fait un si beau cadeau!», nous confie-t-elle.

À l’heure actuelle, l’école primaire Phan Bôi Châu compte cinq classes (une par niveau) pour un total de 100 élèves qui sont tous issus de minorités ethniques. Trân Hai Duong, le directeur de l’établissement, est tout à son bonheur de voir ses élèves bénéficier d’un espace convivial et sûr, propice à leur développement physique.

Photo : VNA



«L’installation de cet espace de motricité a eu pour effet d’inciter les enfants à aller plus souvent à l’école et à mieux travailler. Pour ce qui est de l’entretien, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh nous donne un coup de main, donc tout va bien de ce côté-là», nous explique-t-il.



Cet espace de motricité aura coûté 30 millions de dôngs, 30 millions qui ont été collectés par les membres de BMT, un groupe qui fonctionne sur la base du volontariat, et dont Lê Nhu Huyên Trâm, qui en est la responsable, a voulu offrir un environnement optimal aux enfants des localités les plus défavorisées de la province.

«On va continuer à faire des collectes, le but étant de pouvoir installer encore 10 espaces du même type dans d’autres villages défavorisés de la province», nous indique-t-elle.

«Mens sana in corpore sano»», «Un esprit sain dans un corps sain», avaient coutume de dire les Romains… À ce jour, grâce aux volontaires et aux bailleurs de fonds, la province de Dak Lak possède près de 200 espaces de motricité du type de celui du hameau de Krue. Les enfants qui vivent dans les localités concernées, qui sont bien souvent des enfants démunis, ont également reçu des vêtements chauds ou encore des fournitures scolaires… - VOV/VNA