Photo : congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam dispose d'un énorme potentiel en termes de production, de consommation et d'exportation d'épices grâce à ses atouts dans la culture du poivre, du piment, du curcuma, du gingembre, de la cannelle ou la pêche pour faire de la sauce de poisson.

Le marché mondial des épices est estimé à 19 milliards de dollars. Nielsen a prévu un taux de croissance annuel moyen du marché vietnamien de 25 à 32 % entre 2016 et 2022.

L'attractivité du marché vietnamien des épices a déjà attiré une série de sociétés internationales avec de nombreux produits exceptionnels tels que l'assaisonnement Knorr du groupe néerlando-britannique Unilever, Aji-ngon du groupe japonais Ajinomoto, Miwon de Taïwan (Chine), Maggi de Nestlé - la plus grande entreprise alimentaire et de boissons au monde dont le siège est en Suisse -, etc.

La sauce de poisson devient un marché hyper concurrentiel avec la présence de marques telles que Thuan Phat, Nam Ngu, Chinsu, Thuyen Xua, Lien Thanh, Hanh Phuc, 584 Nha Trang, Hong Hanh, etc.

En outre, les pots d'épices et d'herbes aromatiques de marque DhFoods sont également devenus familiers dans les cuisines de nombreuses familles. Ces produits apportent non seulement de la commodité mais aussi simplifient la cuisine.

Lors de la conférence commerciale en ligne sur les épices et les produits aromatisants au Vietnam, Le Hoang Tai, directeur adjoint du Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, a également souligné que ces dernières années, la production et l'exportation d'épices revêtaient une signification importante pour l'économie vietnamienne.

Avec ses avantages pédoclimatiques, le Vietnam crée des produits agricoles variés, notamment des épices et des produits aromatisants uniques et différents de ceux produits ailleurs dans le monde. -VNA