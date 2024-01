Quang Binh (VNA) - L’Association de parrainage des patients pauvres de la province de Quang Binh (Centre) a organisé mercredi 24 janvier une cérémonie de transfert de deux appareils d’hémodialyse à l’Hôpital d’amitié Vietnam-Cuba de la ville de Dông Hoi, province de Quang Binh.

Le directeur de l’Hôpital d’amitié Vietnam-Cuba de Dông Hoi, Nguyên Duc Cuong (à gauche) réceptionne le don de deux appareils d’hémodialyse, à Quang Binh, le 24 janvier. Photo : VNA



Les machines, d’une valeur de 560 millions de dôngs (22.750 dollars), ont été achetées grâce aux dons d’organisations et de particuliers et au fonds de l’association visant à aider les patients pauvres à accéder plus facilement aux services de santé, a déclaré la présidente de l’association, Nguyên Thi Thanh Huong.Nguyên Duc Cuong, directeur de l’hôpital, a déclaré que près de 250 patients souffrant d’insuffisance rénale chronique avaient été soignés à l’hôpital. Cependant, l’hôpital ne dispose que de 31 appareils d’hémodialyse, dont la plupart sont utilisés depuis plus de 10 ans.En septembre 1973, le leader cubain Fidel Castro s’était rendu dans la zone libérée du Sud du Vietnam. Il avait décidé d’offrir un hôpital spacieux et moderne à la province de Quang Binh afin de servir la population locale et les soldats.Le projet a été lancé le 19 mai 1974 et l’Hôpital d’amitié Vietnam - Cuba de Dông Hoi a été inauguré et mis en service le 9 septembre 1981. À l’époque, il était considéré comme l’un des hôpitaux les plus modernes et les meilleurs du Vietnam, avec 462 lits et 26 départements.Aujourd’hui, l’hôpital toujours considéré comme un symbole d’amitié et de solidarité entre le Vietnam et Cuba, compte plus de 1 000 lits et crée près de 850 emplois. – VNA