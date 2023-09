Les quatre membres du groupe vocal pop irlandais Westlife. Photo: fanpage officielle du groupe



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe vocal pop irlandais Westlife a annoncé son retour au Vietnam après 12 ans avec un concert prévu le 22 novembre prochain à Hô Chi Minh-Ville.



La fanpage officielle du groupe a annoncé le 19 septembre au soir : "Vietnam ! Nous sommes très excités de revenir dans le cadre de la tournée The Wild Dreams. Les billets seront mis en vente le 26 septembre, ne les manquez pas."



Le Vietnam est l'un des huit escales asiatiques de la tournée du groupe.



Les quatre membres Mark, Kian, Shane et Nicky devront interpréter des tubes tels que Uptown Girl, Seasons in the Sun, Flying Without Wings, No One's Gonna Sleep Tonight et bien d'autres chansons célèbres.



Westlife s'est produit au Vietnam pour la première fois en 2011 dans le cadre de la tournée Gravity, organisée au stade de My Dinh, à Hanoï.



Le groupe était initialement composé de Kian Egan, Mark Feehily, Shane Filan, de Nicky Byrne et de Brian McFadden qui a quitté le groupe en 2004. -VNA