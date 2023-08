Jaiden Nguyên et Polie Phan (doite). Photo: ABC



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les organes compétents américains se sont coordonnés avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour arrêter Polie Phan, un citoyen américain faisant l'objet d'une notice rouge d'Interpol.



Selon le consulat général des Etats-Unis dans la mégapole du Sud, Polie Phan a été arrêté à Ho Chi Minh-Ville. Il était recherché pour son implication présumée dans un double homicide à Houston en janvier 2023. Son complice Jaiden Nguyên a été arrêté deux jours plus tard dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).



Cette opération a été couronnée de succès grâce aux efforts conjugués des unités du ministère vietnamien de la Sécurité publique, des forces de police des Etats-Unis, du Département d’Etat des Etats-Unis et du consulat général des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville. Ces efforts conjoints ont témoigné de la coopération croissante entre les forces d’application de la loi du Vietnam et des États-Unis.



La consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Susan Burns, a déclaré que la coopération entre les forces des deux pays avait aidé à assurer une plus grande sécurité pour les deux pays. L'arrestation et la remise réussies de Polie Phan et Jaiden Nguyên ont illustré l’efficacité de la coopération entre les agences multisectorielles et de l’engagement rapide du ministère vietnamien de la Sécurité publique.



L'engagement du Vietnam et des États-Unis à résoudre conjointement les cas susmentionnés créera un précédent pour les futures activités conjointes visant à renforcer l'objectif commun d'aider à protéger la justice et la sécurité de la société. Toujours selon Susan Burns, l'arrestation et l'extradition de ces deux personnes apporteront un certain réconfort aux familles des victimes. -VNA