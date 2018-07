Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Soixante Vietnamiens d’outre-mer de dix pays étrangers ont rejoint le 23 juillet à Hô Chi Minh-Ville les jeunes locaux dans un camp annuel de jeunes sur le thème "Fiers de la mer et des îles nationales".

Soixante Vietnamiens d’outre-mer de dix pays étrangers au camp annuel de jeunes sur le thème "Fiers de la mer et des îles nationales". Photo : VNA

L’événement, co-organisé par le Comité municipal des Vietnamiens de l’étranger et l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, durera jusqu’au 26 juillet.



Le programme comprend une visite d’un centre de soins pour enfants dans l’arrondissement de Go Vâp, un cours de cuisine vietnamienne au Collège de tourisme et d’hôtellerie de Saigontourist, et un échange avec le personnel de la brigade sous-marine 189 de la Marine populaire du Vietnam. Les jeunes devraient également se rendre à l’Institut d’océanographie de Nha Trang dans la province centrale de Khanh Hoa.



Les participants vietnamiens de l’étranger viennent du Cambodge, du Laos, des États-Unis, de la Russie, de la Thaïlande, de la Malaisie, de l’Allemagne, de l’Ukraine, du Canada et de la Pologne.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Phung Cong Dung, chef du Comité municipal des Vietnamiens de l’étranger, s’est félicité du nombre croissant de Vietnamiens qui ont vécu et étudié dans d’autres pays retournant dans leur pays d’origine.



Le responsable a noté que le camp offre une opportunité de connecter des communautés d’expatriés vietnamiens de différents coins du monde.



Lueng Ylang, une Cambodgienne d’origine vietnamienne, a fait savoir qu’il s’agissait de sa troisième participation au programme de camps de jeunes.



Elle et ses amis ont visité des destinations célèbres au Vietnam et participé à diverses activités sociales, et s’attendent à se faire de nouveaux amis qui partagent également son identité vietnamienne après le camp cette année.



Lueng Ylang a noté que le programme a contribué à favoriser les sentiments de fierté nationale des jeunes de l’étranger pour leur pays d’origine. –VNA