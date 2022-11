Nghia réalise avec habileté des dessins . Photo : Khanh Long/VI

Hanoï (VNA) - Quiconque découvre pour la première fois Hanoï doit absolument déguster une tasse de café à l’œuf, une boisson emblématique de la capitale. En plus de vendre ce breuvage, Lê Tuân Nghia a réussi à valoriser les paysages emblématiques de sa ville en les dessinant sur la surface crémeuse de ses cafés.



Doué en peinture, le peintre Lê Tuân Nghia est auteur de nombreux tableaux inspirés des paysages du Vietnam. Il nourrissait, depuis l’ouverture de son café en 2012, de peindre des paysages vietnamiens à la surface de ses cafés. A cause de la pandémie de Covid-19, il a dû fermer son établissement, il en a rouvert un autre à son domicile, au 71 rue Lan Ong (Hanoi) où il a pu réaliser son rêve.



« Je souhaite transmettre, sur chacun de mes cafés, mon amour pour Hanoï. J’espère voir beaucoup de gens, particulièrement des étrangers venir, déguster mes cafés à l’œuf pour mieux connaître et aimer Hanoï», a-t-il confié.



A son avis, une tasse de café achevée, cela signifie une tasse de café belle d’un point de vue esthétique et succulente à boire. Les grains de café sont choisis de manière minutieuse et la crème aux œufs doit être crémeuse, délicate et délicieuse.



La crème à l’œuf minutieusement battue est versée dans une tasse puis on y ajoute du café réchauffé qui, à cause de la chaleur, circule au-dessous de la crème. La surface de la crème est traitée pour qu’elle n’ait pas de bulles d’air, ce pour créer une surface parfaite où dessiner.



Pour que les images soient nettes, Nghia prépare du cacao avec du lait en suivant une proportion appropriée, afin que ce mélange soit flottant sur la crème. Il dessine ensuite avec une aiguille pour que les traits soient minces car la surface où dessiner est petite. Sous ses mains habiles, les images de la tour de la tortue, de la pagode au Pilier unique, du Mausolée du Président Hô Chi Minh, apparaissent, nettes et belles. Ce travail lui prend environ 15 minutes.



Actuellement, de nombreuses personnes viennent au café Linh de Nghia non seulement pour déguster une tasse de café à l’œuf mais encore rencontrer une personne talentueuse capable de transformer un café en une œuvre artistique représentant la capitale en miniature./.-VI/VNA