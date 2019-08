Le ballet vietnamien a remporté une médaille d'or à l’Asia Art Festival 2019. Photo: Doanhnghiepvn

Hanoi (VNA) - Pour la première fois, un ballet vietnamien a remporté récemment une médaille d'or à l’Asia Art Festival 2019, le plus grand festival d'art de l'été à Singapour.



Le 27 juillet dernier, le ballet vietnamien a gagné la victoire dans la catégorie "danse en groupe", dépassant des centaines de concurrents de 17 pays et remportant une médaille d'or.



Le numéro “Waltz of Flower”, de 14 jeunes danseurs vietnamiens, a fait forte impression. Cette représentation a reçu une “pluie de compliments” de la part du jury, aussi bien pour les techniques de ballet, les tenues que pour la chorégraphie.



L’Asia Art Festival, financé par le gouvernement singapourien, est l'un des événements artistiques estivaux majeurs organisés annuellement sur l’île-Etat. L'édition 2019 a attiré 1.800 participants venus de 17 pays asiatiques tels que Corée du Sud, Chine, Malaisie, Indonésie, Hong Kong (Chine), Vietnam… -CPV/VNA