Hanoi (VNA) – Dans le cadre de la Semaine mondiale de la cuisine italienne au Vietnam 2021, l’événement «A Taste of Italy Everyday» est organisé dans le but de faire découvrir au public vietnamien «l’excellence» de la cuisine italienne.

Le célèbre chef italien Gianvito Matarrese. Photo : Tempio DiVino/NDEL



Organisé du 9 au 12 décembre par l’Ambassade d’Italie à Hanoi, le Consulat général d’Italie à Hô Chi Minh-Ville, le Bureau commercial de l’Italie à Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec la Chambre de commerce italienne (ICHAM) «A Taste of Italy Everyday» a lieu du 9 au 12 décembre au centre commercial AEON Tân Phu à Hô Chi Minh-Ville et du 16 au 19 à AEON Mall Long Biên à Hanoi.

Les deux foires à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville sont ouvertes au public de 9h à 22h et comprendront des cours de cuisine, de la musique, des vidéos de cuisine du célèbre chef italien Gianvito Matarrese, fondateur du restaurant EVO à Alberobello.

En plus de présenter la nourriture et les boissons italiennes, l’événement met également en évidence les similitudes entre les cultures culinaires des deux pays, comme la convivialité et l’hospitalité.

La cuisine italienne est largement reconnue comme l’une des gastronomies les plus populaires au monde, en raison de sa salubrité et de sa qualité.

La culture culinaire italienne est diversifiée et riche, avec des saveurs de 20 régions du pays. Chaque région a une tradition et un goût différents.

La diversité est au cœur de l’identité et du mode de vie italiens mis en évidence par «L’Italie est tout simplement extraordinaire : beIT», une campagne médiatique menée conjointement par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l’Agence commerciale italienne lancée dans 26 pays, dont le Vietnam. – NDEL/VNA