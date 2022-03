Photo d'illustration. Source: VNA

Hanoi (VNA) – Les exportateurs nationaux des produits agricoles, en particulier du café vers le Royaume-Uni, doivent tirer parti de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKFTA) et avoir une stratégie pour approcher des partenaires potentiels et augmenter les parts de marché.

Cet accord signé par les gouvernements des deux pays à la fin de 2020 a aidé de nombreux produits agricoles vietnamiens à avoir un avantage concurrentiel sur le marché britannique par rapport à des produits similaires provenant de pays qui n'ont pas encore conclu d'ALE avec le Royaume-Uni.

Chaque année, les entreprises britanniques importent une grande quantité de produits agricoles, y compris le café.

En 2021, le Royaume-Uni a importé 203.380 tonnes de café, d'une valeur de 945,56 millions de dollars, en baisse de 12,7 % en volume et de 6,2 % en valeur par rapport à 2020. Le prix moyen des importations de café au Royaume-Uni a atteint 4.649 dollars la tonne, en hausse de 7,5 % par rapport à 2020.

Le café vietnamien conquiert le marché britannique. Photo: VNA

Les importations britanniques de café vietnamien en 2021 ont diminué de 35,5 % en volume et de 31,1 % en valeur par rapport à 2020, atteignant plus de 34.600 tonnes, d'une valeur de 66,16 millions de dollars. La part de marché du café du Vietnam est passé de 23,03 % en 2020 à 17,04 % en 2021.

Cette baisse s’explique principalement par les impacts de l’épidémie de Covid-19, selon l’Office commerciale du Vietnam au Royaume-Uni.

La croissance du commerce agricole en général et du café en particulier est attendue pour 2021 et 2022, ce qui devrait être positif lorsque l'économie britannique se redressera, s’y ajoutant les efforts des entreprises vietnamiennes et des programmes nationaux de promotion du commerce.

Actuellement, le gouvernement britannique met en œuvre activement sa stratégie commerciale "Global Britain" pour promouvoir les exportations. Le Royaume-Uni est également prêt à ouvrir le marché intérieur de manière "réciproque" avec des partenaires étrangers par le biais des ALE.

Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent rapidement profiter des opportunités offertes par l’UKVFTA, proposer aux clients des produits conformes aux normes britanniques et européennes.

En vue d’atteindre la stabilité des exportations de café vers le Royaume-Uni, la filière doit répondre aux exigences de plus en plus strictes de ce marché. De plus, le produit doit être adapté aux goûts des consommateurs britanniques. -VNA