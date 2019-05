Des spécialités du Vietnam ont été présentées lors de la foire culturelle 2019. Photo: VTV

Hanoï (VNA) - Récemment, la foire culturelle 2019 a été organisée dans l’Université de médecine de la ville Kharkov, en Ukraine.

Cette activité annuelle a réuni un grand nombre d'étudiants suivant un cursus dans cette université, de 13 pays et territoires.



Des étudiants vietnamiens ont présenté des spécialités du Vietnam comme le nem, le banh côm (gâteaux de riz vert), le chè đậu xanh (che aux haricots mungo), des produits artisanaux. Beaucoup des jeunes étrangers ont exprimé leur impression et leur appréciation devant des stands des jeunes vietnamiens qui étaient très intéressants. Nous avons pu mieux connaître la culture, la gastronomie et l’homme du Vietnam – un pays héroïque, très soudé et créatif».



Les stands de ces jeunes venus de 13 pays et territoires du monde ont créé un espace multicolore et multiculturel lors de la foire culturelle 2019. -CPV/VNA