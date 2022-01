Tuyên Quang (VNA) - La police de la province de Tuyên Quang (Nord) a arrêté un homme de 52 ans pour avoir produit, détenu et diffusé des informations, des documents et des articles ayant un contenu opposable à l’Etat de la République socialiste du Vietnam en vertu de l’article 117 du le Code pénal de 2015.

Lê Manh Hà (Centre) lors de son arrestation. Photo : VNA

Les premières enquêtes ont révélé que Lê Manh Ha avait compilé, publié et partagé des articles et des clips vidéo sur des réseaux sociaux tels que Youtube et Facebook de nature à dénigrer le pouvoir populaire, à diffamer le Président Hô Chi Minh et les dirigeants du Parti et de l’État, et à déconcerter la population.

En perquisitionnant le domicile de l’homme dans la commune de Kim Phu, ville de Tuyên Quang, la police a découvert de nombreux documents et preuves relatifs à ses infractions. Cette affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie. – VNA