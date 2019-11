Truong Thi Hoa (droite). Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Chaque jour, Truong Thi Hoa, 64 ans, anime gratuitement des ateliers de broderie et de chants pour les enfants. Son objectif ? Perpétuer la culture des Dao Thanh Y, une minorité ethnique très présente dans la province de Quang Ninh (Nord).



Dans sa petite maison située dans la commune de Quang La, madame Hoa apprend aux jeunes femmes Dao Thanh Y à broder et à confectionner elles-mêmes leur tenue de mariage. Ce travail nécessite de la concentration et une bonne dose de patience. Les vêtements traditionnels des Dao Thanh Y sont très colorés et comportent de nombreux motifs. Il faut compter en moyenne un ou deux ans pour réaliser une tenue complète, indique madame Hoa.



«La tenue traditionnelle est entièrement confectionnée à la main. Plus les motifs sont compliqués, plus le travail requiert patience et concentration. Malgré la difficulté de la tâche, les jeunes femmes sont nombreuses à vouloir perpétuer cet extraordinaire savoir-faire ancestral»



Guidée par les mains expertes de madame Hoa, les jeunes femmes sont ravies de découvrir les techniques de broderie et de participer à la préservation du patrimoine culturel de leur peuple. Dang Thi Lê, une apprenante, précise : «J’ai commencé à suivre les « cours » de madame Hoa quand j’avais 15-16 ans. Quand je dispose d’un peu de temps libre entre les travaux champêtres et les tâches ménagères, je viens chez elle pour apprendre. Elle est une brodeuse exceptionnelle».



Passionnée également par le registre musical des Dao Thanh Y, madame Hoa enseigne les diverses expressions traditionnelles comme les chants folkloriques, rituels, alternés ou les chansonnettes d’amour.



La diversité de ces chants reflète la richesse de la culture des Dao Thanh Y et il est important de valoriser ce patrimoine pluriséculaire, explique Truong Thi Hoa.



«Apprendre à broder et à chanter, c’est une manière de perpétuer la culture traditionnelle. Quand j’ai du temps, j’invite les jeunes à venir chez moi pour apprendre. Quand l’État m’a décerné le titre d’artisan émérite, je me suis sentie encore plus concernée par la préservation de ma culture».



La générosité et l’implication de madame Hoa sont très appréciées par les autorités locales. Bui Thi Giang, du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Ninh, affirme : «La participation des artisans à la préservation des patrimoines immatériels est très importante. En transmettant leur savoir-faire, les artisans transmettent aussi leur passion des traditions à la jeune génération».



Grâce à Truong Thi Hoa et à ses élèves, la broderie traditionnelle des Dao Thanh Y est devenue l’un des atouts touristiques de la province de Quang Ninh. -VOV/VNA