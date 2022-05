Réunion du jury du prix Dê mèn 2022.

Photo : TTVH/CVN

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise du prix Dê mèn (Le grillon) 2022, 3e édition, aura lieu le 31 mai à Hanoï.



Lancé par le journal Thê Thao & Van hoa (Sports & Culture) de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en 2020, Dê mèn est un prix annuel à but non lucratif récompensant des travaux artistiques par et pour les enfants par un Grand prix, dénommé "Hiêp si Dê mèn" (Le chevalier grillon), et d’autres prix intitulés "Khat vong dê mèn" (Le désir de grillon).



Le grillon est une image habituelle de plusieurs œuvres connues de la littérature jeunesse du Vietnam, dont le roman Dê Mèn phiêu luu ky (Les aventures d'un grillon) de l'écrivain Tô Hoài, le poème Gui ban Chi lê (Lettre à un ami chilien) de Trân Dang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte est lié à des souvenirs d’enfance. Il symbolise aussi la bravoure.



Pour la première édition, le Grand prix, dénommé "Hiêp si Dê mèn" (Chevalier grillon), avait été décerné à l’écrivain Nguyên Nhât Anh pour son livre Làm ban voi bâu troi (Se faire des amis avec le Ciel). À la deuxième édition, il n'avait pas eu de Grand Prix décerné, mais cinq prix "Khat vong dê mèn".



Cette année, le comité d’organisation a reçu 89 œuvres et groupes d’œuvres dont 60 manuscrits, 19 films ou séries d’animation. Par rapport aux première et deuxième éditions, le nombre d'inscriptions est moindre, mais toujours riche en genres. Le jury a choisi 11 œuvres pour la finale : cinq longues histoires, un recueil de nouvelles, un recueil de poésie de 5 volumes, une bande dessinée et trois livres d'images.



Encore quelques jours à attendre pour connaître les heureux gagnants !-CVN/VNA