La photo Aurore sur la plage de Nha Trang signée Ai Quân, l'un des trois lycéens qui participeront à ce festival. Photo: Ai Quân/CVN



Nha Trang (VNA) - Trois lycéens de l’établissement Ly Tu Trong de la ville de Nha Trang (province de Khanh Hoà, Centre) représenteront la jeunesse vietnamienne au Festival international de la photographie de Higashikawa (Japon) du 2 au 9 août 2018.



Le 4e concours de photos sur le thème "Les fiertés de ma ville", ayant pour but de sélectionner des lycéens vietnamiens brillants avec l’appareil photo en main, a été organisé par le Conseil exécutif du Festival international de la photographie, en coopération avec l'Association de photographie de la ville de Higashikawa (Japon), l'Association des photographes de Hô Chi Minh-Ville et la compagnie Bá Hân.



L’évènement fait partie du projet "Pour l’avenir de la photographie vietnamienne" visant à construire, former, encourager et développer le mouvement de la photographie auprès des élèves et à rapprocher les jeunesses issues des différents pays grâce à l'échange pictural.



Trois lycéens de la ville de Nha Trang: Trân Bao Hân, Van Ai Quân, et Trân Hoàng Phuc Thinh seront les dignes représentants du Vietnam lors du 4e Festival international de la photographie pour les lycéens, qui se tiendra du 2 au 9 août, à Higashikawa, île de Hokkaido (Japon).



Le photographe Nguyên Quang Son (dit Na Son) sera le capitaine de ce trio. Il sera en concurrence avec des équipes venant des pays suivants: Indonésie, Thaïlande, Myanmar, Malaisie, Australie, États-Unis, Canada, République de Corée, Chine, Lettonie, Ouzbékistan, Singapour, Finlande, Mongolie, Russie, Pologne, Îles Marshall. Trois thèmes majeurs occuperont les concurrents: paysages, festivals, activités. -CVN/VNA