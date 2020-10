Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2020 à Dà Nang. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA)- Sunrise Events Vietnam et Techcombank a annoncé sa campagne d'inscription le 15 octobre dernier pour le 6e Techcombank Ironman 70.3 Vietnam.



Cette 6e édition se déroulera à nouveau dans la belle ville de Dà Nang (Centre). Avec d'innombrables attractions touristiques à proximité telles que plages poétiques, diversité culinaire et trois sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO (citadelle impériale de Huê, ancienne cité de Hôi An et sanctuaire de My Son), Dà Nang demeure l'une des destinations phares pour le tourisme national et international.



Onslo Carrington - Directeur général de Sunrise Events Vietnam a partagé : "Techcombank et Sunrise Events Vietnam continuent de travailler ensemble pour cet événement touchant à la santé, aux limites personnelles et plus largement à la sensibilisation aux sports d'endurance".



De son côté, Dô Huynh Khanh Duy, en charge de la course, a déclaré : "Sunrise Events Vietnam, Techcombank et la ville de Dà Nang sont prêts à offrir le meilleur du meilleur aux athlètes. Ce sera la seule course internationale de qualité en Asie avec une ligne d'arrivée sur la première plage du monde".



À présent, le Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2021 compte déjà plus de 1.500 athlètes inscrits depuis la saison 2020, soit en compétition individuelle soit en équipe.



Cette année, les 40 meilleurs athlètes se qualifieront pour le championnat du monde Ironman 70.3 2021 qui se tiendra à St. George, Bang Utah aux États-Unis, les 17 et 18 septembre 2021.



Portail d'inscription pour le Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2021 sur www.ironman703vietnam.com. - CVN/VNA





