Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a exprimé lundi 28 octobre son soutien à la publication de la Déclaration de Hanoi lors du 12e Forum intergouvernemental régional sur les transports durables et respectueux de l’environnement (EST) en Asie.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Le forum est organisé du 28 au 30 octobre par le ministère des Communications et des Transports en collaboration avec les ministères vietnamiens des Ressources naturelles et de l’Environnement, et de la Construction, le Comité populaire de Hanoi, le ministère japonais de l’Environnement et le Centre des Nations unies pour le développement régional (CNUDR).Sur le thème "Réaliser une ville intelligente et résiliente grâce à un système de transport intelligent et à faibles émissions de carbone", l’événement attire 213 délégués étrangers de 25 pays asiatiques et 122 délégués vietnamiens.Dans son discours, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a déclaré à travers nombre d’activités pratiques, le forum a apporté des contributions importantes à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi qu’à la mise en place d’un système de connectivité de transport en Asie pour lutter contre les impacts négatifs sur l’environnement et la société.Il a affirmé que le Vietnam est l’un des pays qui ont activement élaboré et lancé le plan national pour concrétiser l’Accord de Paris sur le climat avec des engagements forts.Selon le dirigeant, le Vietnam a également approuvé le projet de développement urbain intelligent et durable pour la période 2018-2025 avec orientations à l’horizon 2030.Il a également saisi l’occasion pour demander au CNUDR de travailler avec les pays et les organisations internationales afin d’appuyer davantage leur soutien dans les activités de renforcement des capacités et d’application des politiques, conformément aux déclarations faites lors du forum.Les participants ont discuté des moyens de développer les villes et les transports intelligents, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’environnement. - VNA