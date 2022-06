Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam se classe au 68e rang parmi 120 pays dans le monde dans l'enquête sur le budget ouvert (OBS) 2021 du Partenariat budgétaire international (IBP), en hausse de 9 places par rapport à 2019 et de 23 par rapport à 2017.

Le score de transparence budgétaire du Vietnam a enregistré une augmentation considérable par rapport à 2019. En particulier, la note de transparence budgétaire a atteint 44/100 points, celle de publication du budget, 17/100 points, et celle de contrôle budgétaire, 80/100 points, représentant une hausse de six points par rapport à 2019.

Selon le ministère des Finances, les résultats de l’OBS 2021 s'expliquent par des efforts du pays pour accroître la transparence du budget. En plus de continuer à appliquer les dispositions de la Loi sur le budget de l'État de 2015, le Vietnam a mis en œuvre de bonnes pratiques nationales telles que la publication des données de la programmation budgétaire – financière triennale de l’État, et l’élaboration d’un rapport budgétaire citoyen avec un langage simple et facile à comprendre.

L'Enquête sur le budget ouvert, menée par l'IBP tous les deux ans depuis 2006, est le seul instrument de recherche indépendant, comparatif et factuel au monde. En effet, il utilise des critères internationalement acceptés afin d'évaluer l'accès du public aux informations budgétaires du gouvernement central, ainsi que les opportunités formelles pour le public de participer au processus budgétaire national, et le rôle des institutions de contrôle budgétaire telles que le pouvoir législatif et l'auditeur dans le cadre du processus budgétaire. -VNA