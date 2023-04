Hanoi (VNA) - Face aux changements de plus en plus extrêmes du climat, partout dans le monde, la transition verte s’impose. Au Vietnam, le gouvernement encourage toutes les activités de production et d’investissement dites vertes, allant dans le sens d’une économie circulaire et d’un développement vert.

Photo d'illustration (source: baotainguyenmoitruong.vn)

Qu’est-ce que la transition verte? Pour Pham Van Tân, chef adjoint du département du Changement climatique, au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, il s’agit d’un mode de fonctionnement permettant aux gestionnaires de mettre en œuvre des politiques de contrôle des émissions de gaz à effet de serre et d’utilisation d’énergies propres et renouvelables pour atteindre la neutralité carbone.

«C’est en adoptant une réglementation nationale au sujet des émissions de gaz à effet de serre et en veillant à sa stricte application que le Vietnam pourra honorer ses engagements internationaux», indique-t-il.

Nguyên Quang Huân, membre de la commission des Sciences, des Technologies et de l’Environnement de l’Assemblée nationale, insiste quant à lui sur le rôle des entreprises.

«Notre pays ne pourra poursuivre un développement vert que si nos entreprises font preuve d’efforts et d’initiative. Nous devons également faire appel au soutien de la communauté internationale, non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan technologique. Bref, avec le sens d’initiative des entreprises et des changements de politique adéquats de l’État, nous pourrons progresser technologiquement pour poursuivre un développement vert», affirme-t-il.

Au niveau local, les provinces ont pris des mesures fortes pour mieux protéger les forêts. Certaines ont élaboré des projets expérimentaux d’échange de crédits de carbone forestier, d’autres ont déroulé le tapis rouge aux investisseurs de projets d’énergies renouvelables, sans oublier de renforcer la sensibilisation des habitants. C’est notamment le cas de la province centrale de Phu Yên, dont Pham Dai Duong est le secrétaire du comité provincial du Parti communiste vietnamien.

«Nous renforçons la communication auprès des habitants et des entreprises pour les sensibiliser au respect et à la protection de l’environnement, pour qu’ils pensent et agissent dans ce sens. C’est ce qu’il y a de plus important», assure-t-il.

En Asie du Sud-Est, le Vietnam est l’un des premiers pays à avoir choisi la voie de la croissance verte. Dès 2012, le gouvernement a promulgué une stratégie nationale en la matière jusqu’en 2020, avec une vision pour 2050. - VOV/VNA