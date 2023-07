L'UOB a annoncé avoir finalisé l’acquisition du segment des services bancaires aux particuliers de Citigroup au Vietnam. Photo: CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Au premier semestre 2023, de nombreuses banques ont mis en œuvre des plans de fusion-acquisition. Des transactions de grande envergure sont en cours de négociation.

Ces dernières années, bon nombre d’investisseurs étrangers, notamment ceux venant de République de Corée, du Japon et des pays de l’ASEAN, ont recherché des opportunités pour s’implanter sur le marché bancaire vietnamien.

En mars dernier, la banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) a annoncé avoir finalisé l’acquisition du segment des services bancaires aux particuliers de Citigroup, dans le but d’étendre ses activités au Vietnam. Elle a également nommé des hauts fonctionnaires pour y développer ses activités commerciales de détail.

Nakajima Takeo, représentant en chef du bureau de l’Agence japonaise de promotion du commerce (JETRO) à Hanoï, a affirmé que le Vietnam était une destination d’investissement ”incontournable” pour les entre-prises japonaises, notamment dans le secteur financier.



Attrait continu

Vers la fin juillet ou début août, après l’achèvement des procédures, la banque vietnamienne VPBank recevra également un apport supplémentaire de 32.310 mil-liards de dôngs grâce à la vente de 15% de son capital à la banque japonaise Sumitomo Mitsui (SMBC).

Pham Thiên Quang, directeur de la division de gestion des actifs de la Société d’actions boursières VNDirect, a déclaré que la mobilisation de capitaux auprès d’institutions financières internationales jouait un rôle de plus en plus important pour les banques. La décision de SMBC d’investir 1,5 milliard d’USD pour acquérir 15% des actions de VPBank démontre l’attrait continu du secteur bancaire vietnamien pour les grands investisseurs.

VPBank a déclaré que les fonds supplémentaires de 36.000 milliards de dôngs provenant de la vente du capital l’aideraient à élargir son champ d’activité, à répondre aux divers besoins des particuliers et des entreprises, y compris des sociétés à capitaux étrangers, à renforcer ses réserves et à réaliser ses ambitions de croissance élevée. C’est pourquoi elle fait partie des rares banques à se fixer des objectifs de forte croissance cette année : augmentation du crédit de 35%, hausse de la mobilisation de capitaux de 36% et celle des revenus avant impôts de 31%...

Outre SHB et VPBank, de nombreuses grandes banques envisagent également de vendre des parts à des actionnaires étrangers, notamment la Banque de commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) et la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV).BIDV prévoit de proposer cette année une offre privée de 9% de son capital (soit 455,3 mil-lions d’actions). Avec un cours de clôture de 43.400 dôngs par action.

Cette opération lui rapportera environ 18.000 mil-liards de dôngs (environ 835 mil-lions d’USD). Phan Duc Tu, président de son conseil d’administration, a déclaré que la banque avait contacté 38 investisseurs au cours des trois dernières années, mais en raison de la situation inappropriée du marché, il n’a pas été possible de conclure l’affaire. L’institution bancaire poursuit cette mission cette année. ”Nous avons actuellement un certain nombre d’investisseurs potentiels, mais ne pouvons pas les annoncer. Nous nous efforcerons de mener à bien cette tâche en 2023”, a déclaré M. Tu.

Chez Vietcombank, selon le président du conseil d’administration, Pham Quang Dung, la banque procédera à une offre privée pour les investisseurs étrangers au cours de la période 2023-2024. Elle prévoit une offre de 6,5% pour les investisseurs financiers étrangers, avec un total de 307,6 millions d’actions émises en 2023 et 2024. En supposant que le prix d’émission soit de 92.000 dôngs par action, cette transaction lui rapportera près de 28.300 milliards de dôngs(environ 1,2 milliard d’USD).



Capitaux étrangers

La banque Sài Gon - Hanoi (SHB) a récemment annoncé avoir finalisé le transfert de 50% du capital social de sa filiale, la Société financière de SHB (SHBFinance). Ainsi, plus d’un an après la signature du contrat de transfert du capital et l’achèvement des procédures, elle a officiellement reçu environ 1.800 milliards de dôngs.

Son président Dô Quang Hiên, a fait savoir que la banque avait modifié sa stratégie en passant de la recherche d’investisseurs à long terme à des investisseurs financiers à moyen terme (de trois à cinq ans) en raison de la demande des investisseurs. On s’attend à ce que d’ici la fin de cette année ou le début de l’année prochaine, SHB trouve des investisseurs à moyen terme.

La mobilisation réussie de capitaux étrangers crée des avantages pour certaines banques. Dô Quang Vinh, vice-président du conseil d’administration et directeur général adjoint de SHB, a déclaré que cette transaction apportera un excédent important aux actionnaires, aidera la banque à renforcer son capital tampon et créera davantage de ressources pour consolider sa capacité financière et ses facteurs fondamentaux, stimulant ainsi les activités commerciales dans les segments clés. Avec une cession de capital importante enregistrée en résultat, la banque mère SHB améliorera considérablement les ratios de rentabilité ROE (Return On Equity - retour sur capitaux propres) et ROA (Return On Asset - rentabilité économique). Après cette transaction, l’établissement bancaire s’attend également à ce que Moody’s améliore sa notation de crédit, renforçant ainsi sa capacité à accéder aux capitaux sur le marché international. Cela l’aidera à accélérer sa transformation numérique, à développer le commerce de détail et à se concentrer sur le segment des particuliers.-CVN/VNA