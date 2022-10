Photo: laodong.vn



Hanoï (VNA) - Le boxeur vietnamien Tran Van Thao n'a eu besoin que de deux minutes pour éliminer Andrew Laurio des Philippines et remporter la ceinture des poids coq de l’Association mondiale de boxe (WBA) à Ho Chi Minh-Ville à la fin du mois dernier.

Le combat du 30 septembre était prévu pour 12 rounds de trois minutes dans la catégorie des poids coq masculin (- de 52 kg), mais il a terrassé Laurio à la deuxième minute du premier round.

Vaincre ce Philippin a permis à Tran Van Thao de remporter sa 15e victoire professionnelle. Le boxeur vietnamien n'a perdu qu'un seul combat contre Billy Dib, le 21 décembre 2019.

Tran Van Thao est devenu le premier boxeur vietnamien à remporter le Championnat d'Asie 2017 du World Boxing Council (WBC) dans la catégorie des super poids-mouche. La même année, il avait reçu l’Asian Honorary Boxer Award.

Le boxeur né en 1992 a déclaré qu'à un âge où les gens pensent qu'il est "vieux" pour la boxe, il trouve son corps plus fort que jamais. De plus, lui et les entraîneurs et experts ont pratiqué des exercices plus forts pour affronter avec confiance tous les combats à venir. -VNA