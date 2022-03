Le podcasteur et agriculteur Trân Thai Binh.

Photo : NVCC/CVN

Hanoï (VNA) - L'ingénieur Trân Thai Binh est le propriétaire de "Hearty Plant Doctor", la première chaîne de podcast au Vietnam traitant de l'agriculture biologique, diffusée sur des plateformes telles que Spotify, podcast Apple, podcast Google, May.vn, YouTube.



La chaîne figure déjà dans le Top 200 des podcasts les plus écoutés sur le classement Spotify et en 70e position (sur 612 inscrits) du concours Cast Camp 2021 organisé par Vietcetera.



Diplômée en sciences végétales de Université Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), Trân Thai Binh, 28 ans, poursuit aujourd’hui deux carrières : podcasteur professionnel et gérant d'une ferme bio dans la province de Gia Lai.



Parlant des raisons qui l'ont poussées à créer son podcast, il a partagé : ''J’ai remarqué qu’aucune chaîne de podcasts au Vietnam ne traitait du sujet de l'agriculture tandis que dans les pays occidentaux, c’est un thème souvent abordé. Par conséquent, j'ai décidé de devenir la première personne dans notre pays à en parler à travers le support audio".



"Je veux aider mon auditoire à réellement comprendre ce que l’expression agriculture bio recouvre", a-t-il ajouté.



Selon lui, l'agriculture biologique est un sujet qui doit gagner en visibilité, particulièrement dans un contexte où les maladies liées à l’alimentation augmentent et que la qualité des sols se dégrade à cause du versement des produits chimiques.



Il a fait savoir : ''La chose la plus difficile dans la création de podcasts est de choisir des thèmes qui soient accessibles tout en informant le public, surtout dans un domaine technique comme l'agriculture, les plantes ou les insectes. J’espère réussir à transmettre mon amour pour une agriculture saine et durable''.-CVN/VNA