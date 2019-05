Tra Vinh vue d'en haut. Photo: nguoilambao.vn

Tra Vinh (VNA) - Selon le service du Plan et de l'Investissement de la province de Tra Vinh (Sud), depuis le début de l’année, la province a accueilli 30 entreprises vietnamiennes et étrangères venues sonder le marché local et y investir.

Cette localité a délivré la licence à 15 nouveaux projets d’un fonds prescrit de près de 3.702 milliards de dôngs (159 millions de dollars), dont un étranger d’une valeur de 3 millions de dollars.

En 2018, Tra Vinh s'est classée 46e sur les 63 villes et provinces du pays et 12e sur les 13 provinces du delta du Mékong en termes d’indice de compétitivité provinciale (PCI - Provincial Competitiveness Index). Selon le vice-président du Comité populaire provincial Tran Anh Dung, en 2019, la province prendra des mesures pour améliorer le PCI, afin de attirer davantage des investisseurs.

Concrètement, la province se concentrera sur le renforcement de la réforme administrative dans le domaine de l'investissement et l'amélioration des services de soutien aux entreprises

Jusqu’à présent, Tra Vinh a attiré 312 projets dont 39 d’investissement direct étranger (IDE), représentant un montant de plus de 3,01 milliards de dollars, et 273 projets d’investissement domestique d’un montant total de 103.433 milliards de dôngs (4,4 milliards de dollars). -VNA