Tra Vinh, 1er mars (VNA) - La province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong, coopère avec l'Université nationale d'économie (NEU) pour mettre en œuvre son plan de développement socio-économique pour 2021-2030, en mettant l'accent sur le développement de l'économie maritime et de l'agriculture.

Centrale électrique de Duyên Hai de la province de Tra Vinh. Photo : VNA

D'ici 2030, Tra Vinh a l'intention de cultiver du riz sur 195.000 hectares, principalement dans les zones d'eau douce des districts de Cang Long, Cau Ke, Tieu Can et Chau Thanh. La production annuelle devrait atteindre environ 1,18 million de tonnes, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Quynh Thien.

La province portera la superficie de la culture du riz et de la canne à sucre à faible rendement convertie à la culture de la noix de coco à quelque 22.800 hectares qui produiront plus de 327.000 tonnes par an.

Tra Vinh a un énorme potentiel pour accélérer la croissance de son économie maritime, car la province côtière se trouve près du port de Cai Cui dans la ville voisine de Can Tho, qui est capable d'accueillir de grands porte-conteneurs.

Il possède également la zone économique de Dinh An, l'une des huit principales zones économiques côtières du pays, qui rassemble des entreprises dans de multiples domaines, de l'industrie, du commerce, des services au tourisme, du développement urbain, de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche. La zone économique donne la priorité aux projets dans les domaines de la production d'électricité, de la pétrochimie, de la construction navale et des industries auxiliaires.

Photo : VNA

La province dispose de grands atouts pour développer l'agriculture aquatique avec environ 50.000 hectares de terres côtières et 15.000 hectares de plaines inondables, aux côtés de près de 1.200 navires de pêche. De plus, il attire des projets d'énergie renouvelable, avec cinq projets d'énergie éolienne sur huit mis en service.

Tra Vinh a ce qu'il faut pour devenir un centre économique marin et d'énergie propre du delta du Mékong, a déclaré le Professeur associé, Dr Bui Huy Nhuong, directeur adjoint de NEU. Elle doit développer l'économie à l'aide de technologies de pointe, a-t-il suggéré, ajoutant que l'agriculture, la pêche, l'arboriculture fruitière et la riziculture doivent être considérées comme un levier pour permettre à la province de tirer le meilleur parti de son potentiel.

La province a également été invitée à accorder plus d'attention à la récupération et à l'expansion des forêts de mangroves locales afin de fournir de nouvelles sources de revenus aux populations locales. Il vise à étendre la couverture de la forêt de mangrove à 4,2 % d'ici 2025 et à 4,5 % d'ici 2030. - VNA