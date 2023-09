Hanoi (VNA) - Ce mardi 5 septembre, plus de 20 millions d’élèves vietnamiens entameront la nouvelle année scolaire 2023 - 2024. Tout est prêt pour les accuellir.

Photo d'illustration : VOV



L’école Lê Duân, située dans la commune d’Ea Puk, rattachée à la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre), compte 710 élèves. Dès la mi-août, la direction de l’école a achevé les cours de formation professionnelle à l’intention des enseignants et la préparation des infrastructures nécessaires pour la nouvelle année scolaire, nous fait savoir Nguyên Duy Nghia, directeur de l’école.

Le 30 août dernier, VOV1 - la Station Actualités généralistes et politiques de la Radio La Voix du Vietnam et les autorités du district de Van Chân, relevant de la province de Yên Bai, ont inauguré une école maternelle dans la commune d'An Luong.



Cette école est dotée de deux salles de classe, d'un bureau pour les enseignants et d'une aire de jeux.



"Auparavant, les salles étaient en bois. Leurs murs étaient pourris à cause de la pluie. C’était très difficile de travailler dans de telles conditions. Maintenant, avec ces nouvelles infrastructures, nous, les enseignants, nous sommes rassurées. Merci aux sponsors!”, indique Hoàng Thi Thanh Tuyêt, directrice de l’école.



Dans la commune de Trà Leng, ratttachée à la province de Quang Nam, qui abrite une grande communauté de M’Nông, outre la préparation des infrastructures, les enseignants de l’école primaire de la commune se rendent aussi chez les habitants pour encourager les enfants à aller en classe. - VOV/VNA