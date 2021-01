Un agent de santé prélève un échantillon pour un journaliste pour le test de dépistage du COVID-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Plus de 10 000 échantillons pour le deuxième test de dépistage du COVID-19 chez des délégués et le personnel au service du 13e Congrès national du Parti ont donné des résultats négatifs au coronavirus SARS-CoV-2 à 20h le 24 janvier.

Conformément à la réglementation, tous les délégués et le personnel au service de cet événement important doivent subir deux tests: le premier effectué sept jours avant le congrès et le second un ou deux jours avant l’événement. Les deux tests sur plus de 10 000 personnes ont montré des résultats négatifs.

Les tests de dépistage du COVID-19 visent à garantir un environnement sûr pour le 13e Congrès national du Parti, qui se tient du 25 janvier au 2 février à Hanoï.

Au milieu des développements complexes de la pandémie dans le monde, le ministère de la Santé a recommandé que toutes les mesures anticoronavirus soient respectées pour assurer la sécurité absolue du congrès et des vacances du Nouvel An lunaire.

Au 24 janvier, le Vietnam compte 1.548 cas de COVID-19, dont 1.411 cas ont été guéris et 35 décès. -VNA