Des coureurs sur la distance de 42 km. Photo: VNA

Hau Giang (VNA) – Le tournoi international du marathon Vietcombank Mekong Delta – Hau Giang 2022 s’est déroulé le 17 juillet au matin dans la ville de Vi Thanh, province de Hau Giang (Sud).



Environ 8.500 coureurs au total se sont mesurés sur les distances de 5 km, de 10 km, de 21 km et de 42 km. Enfin, Hoang Thanh et Hoang Thi Ngoc Hoa ont remporté les premiers prix pour les hommes et les dames de l’épreuve de 42 km…



Le Mekong Delta Marathon est un tournoi lancé par la province de Hau Giang. Il a été organisé pour la première fois en 2019, la deuxième fois en 2020. Cette année, le tournoi véhiculait un message sur la résilience au changement climatique en encourageant les gens à renforcer la protection de l’environnement pour un développement vert et durable à Hau Giang. -VNA