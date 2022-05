Photo: VNA

Londres (VNA) - Le tournoi de football des Vietnamiens au Royaume-Uni s'est déroulé le 29 mai à la ville de Birmingham.

Organisée annuellement depuis 2018, l'édition de cette année a vu la participation de plus de 1.000 footballeurs amateurs et supporters vietnamiens à travers le pays. Il s'agissait l'une des plus grandes activités culturelle et sportive de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

Photo: VNA

Repris après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19, le tournoi a réuni 21 équipes représentant les communautés vietnamiennes vivant dans différentes régions du Royaume-Uni telles que Londres, Birmingham, Leeds, Glasgow, Liverpool,..., ainsi des équipes venues de la République de Corée, du Népal et de la Chine. -VNA