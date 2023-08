Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) visite la coopérative de services agricoles de Thang Loi. Photo : VNA

À la coopérative de services agricoles de Thang Loi dans la commune de My Dong du district de Thap Muoi, Pham Minh Chinh a félicité la coopérative pour son rôle de premier plan dans la production conformément à la plate-forme de riz durable (SRP) et à d'autres normes.Il a exhorté la coopérative à poursuivre la transformation numérique, à connecter davantage la production au marché, à poursuivre la production verte et à promouvoir la mécanisation, contribuant ainsi à augmenter les revenus des résidents locaux.Le Premier ministre a également visité l'autoroute Cao Lanh-An Huu dont la première phase de 27,43 km traverse les provinces de Dong Thap et Tien Giang, et l'investissement total s'élève à environ 5.886 milliards de dongs (247,47 millions de dollars).Le projet devrait être achevé avant décembre 2025, a-t-il indiqué, demandant à son investisseur et entrepreneur de s'assurer de l'avancement et de la qualité du projet, ainsi que de la sécurité au travail et de l'hygiène environnementale.