Ha Van Sieu, vice-directeur de l’Administration nationale du Tourisme, donne des informations sur le prochain forum. Photo: baotintuc.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme collaborera avec la province de Kon Tum pour organiser le 24 avril un forum intitulé « Tourisme à Kon Tum - Potentiel et perspectives ».



Selon Ha Van Sieu, vice-directeur de l’Administration nationale du Tourisme, ce forum, qui aura lieu dans la ville de Kon Tum de cette province, contribuera à lancer une nouvelle phase pour le tourisme dans les Hauts Plateaux du Centre, dont la province de Kon Tum.



L'événement réunira environ 600 personnes, dont des dirigeants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l’Administration nationale du Tourisme, de plusieurs villes et provinces, des économistes, des représentants d’agences de voyage, d’hôtels, d’entreprises de transport...



Dans le cadre du forum, aura lieu une cérémonie pour annoncer le Plan de développement touristique dans le triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam pour la période 2021-2025, vision à l'horizon 2030.



Du 21 au 24 avril, la province de Kon Tum organisera également d’autres activités pour promouvoir le tourisme local, dont un programme de visite pour 250 voyagistes et journalistes et un événement de montgolfières dans la ville de Kon Tum. -VNA