L’île de Cô Tô. Photo: Lâm Phan/Vietnam+

Quang Ninh (VNA) - La province septentrionale de Quang Ninh, que d’aucuns comparent à un Vietnam en miniature, attire de nombreux touristes grâce à la diversité et à l’originalité de ses paysages mais aussi de ses services proposés. Le tourisme spirituel, le tourisme écologique, les sports d’aventure et la villégiature de luxe sont les domaines que la province tente de renouveler sans cesse.

Avec plus de 2000 îles et îlots longeant ses 250 km de côte, la province de Quang Ninh serait la plus riche du pays en termes de ressources touristiques. Outre ses hauts-lieux tels que la baie d’Halong, le mont de Yên Tu, la plage de Trà Cô et l’île de Cô Tô, Quang Ninh s’est dotée depuis quelques années d’hôtels de niveau international, tels que Legacy Yên Tu, Vinpearl Resort & Spa Ha Long, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort, ou encore YOKO ONSEN Quang Hanh…

«Nous sommes heureux d’accueillir des touristes venus d’Inde, de Chine, d’Europe et des États-Unis, qui nous confortent dans notre conviction d’avoir répondu aux attentes d’une clientèle haut de gamme. Nous misons particulièrement sur les touristes japonais et taïwanais, clientèle internationale prête à dépenser beaucoup et à passer de longs séjours. C’est à l’intention de cette clientèle que nous élaborons actuellement de nouveaux produits pour les présenter lors de salons internationaux du tourisme», fait savoir Lê Trong Thanh, directeur général adjoint de la société Tùng Lâm et gérant du Legacy Yên Tu.

Pour cette saison touristique, Quang Ninh a programmé pas moins de 200 évènements, dont les plus prometteurs sont le Carnaval de Halong, une course de voitures tout-terrain, un tournoi international de volley-ball féminin de plage ou encore un concours de beauté international. De quoi ravir les touristes.

«C’est la première fois que je viens à Quang Ninh et je suis comblée. Les plats sont frais et délicieux, les paysages sont magnifiques», dit une touriste.

«La baie d’Halong est très connue. Après avoir admiré sa beauté exceptionnelle, je me suis baladée dans l’espace piéton de la ville. On y sent la mer, c’est très agréable. Les rues sont animées et il y a beaucoup de services pour les touristes. Nous reviendrons, c’est certain», note une autre.

Le carnaval Ha Long 2022. Photo: Thanh Vân/TTXVN

Quang Ninh est également connue pour la diversité culturelle de ses communautés ethniques et ses fêtes multiples. Pour ce qui est du spirituel, les destinations incontournables sont Yên Tu, la pagode Ba Vàng et le temple de Cua Ông. Mais il y a aussi des festivals floraux qui attirent de plus en plus de monde, comme notamment la fête des cerises de Quang Ninh et la fête des camélias à huile de Binh Liêu. Trinh Thi Thanh s’est rendue de Hô Chi Minh-ville pour l’occasion.

«C’est la première fois que je me rends à Binh Liêu et que je vois cette fleur aux pétales blancs et au pistil jaune. L’image de ces fleurs délicates dans une forêt immense est vraiment impressionnante. Binh Liêu est un district peuplé de nombreuses minorités ethniques qui préservent chacune leur identité. Je pense qu’il attirera de plus en plus de touristes», partage-t-elle.

En multipliant ses offres, Quang Ninh se rapproche également d’autres localités du pays et s’active dans la recherche de nouveaux débouchés à l’étranger, comme l’affirme Trinh Dang Thanh, directeur adjoint du service provincial du Tourisme.

“Nous invitons les ambassadeurs des pays de provenance de nos principaux clients étrangers tels que la Chine, la République de Corée et le Japon, ainsi que des entreprises implantées dans les grandes villes telles que Hanoï, Hô Chi Minh-ville et Danang à venir ici. Nous sommes très ouverts à la discussion et souhaitons que ces partenariats puissent nous offrir des moyens pour améliorer toujours plus la qualité du tourisme de Quang Ninh», déclare-t-il.

La province de Quang Ninh s’est fixé pour objectif d’accueillir cette année 15 millions de touristes, dont 2 millions d’étrangers.-VOV/VNA