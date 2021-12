Programme artistique à Phu Quôc. Photo: VnPlus

Le secteur touristique vietnamien commence à montrer des signes de reprise après une longue interruption due à la pandémie de COVID-19. Le Vietnam continue d'être reconnu et honoré par la communauté internationale comme l'un des pays qui ont fait de gros efforts dans le domaine du tourisme et le développement de l'économie verte.

Le Vietnam a remporté trois prix lors des 2es World MICE Awards, l'initiative mondiale visant à reconnaître, à récompenser et à célébrer l’excellence dans le secteur du MICE (réunions, incentives, conférences et expositions).

Les World MICE Awards 2021 ont reconnu Hô Chi Minh-Ville comme la meilleure destination MICE d'Asie, le Sheraton Grand Danang Resort dans la ville de Dà Nang comme le meilleur hôtel de réunion d'Asie 2021 et Vietnam Airlines comme la meilleure compagnie aérienne MICE d’Asie 2021.

Les résultats font suite à une recherche d’un an des principales marques MICE au monde. Les votes ont été exprimés par les professionnels du secteur du MICE et le public, le nominé remportant le plus de votes dans une catégorie sera nommé lauréat.



En octobre dernier, les World Travel Awards ont décerné au Vietnam le titre de première destination d’Asie 2021 et de première destination de tourisme durable d’Asie 2021.

Toujours en octobre, les World Golf Awards ont sacré le Vietnam meilleure destination golfique d’Asie et meilleure destination golfique du monde.

Les World MICE Awards 2021 ont reconnu Hô Chi Minh-Ville comme la meilleure destination MICE d'Asie. Photo: Administration nationale du tourisme

Le directeur de World MICE Awards, Rina Van Staden, a déclaré les individus et les organisations primés ont eu des moyens créatifs de surmonter une série de difficultés et de défis liés à la pandémie de COVID-19 auxquels le secteur du MICE est confronté, grâce à l'expérience et à l'évaluation des clients.

Les lauréats de World MICE Awards 2021 sont des exemples de moyens créatifs et engageants pour mieux servir les clients, a-t-il dit.

Dans la matinée du 3 décembre, heure du Vietnam soit dans la soirée du 2 décembre à New York des États-Unis (heure locale), une vidéo sur le Vietnam et ses habitants a été présentée sur l'écran LED à l'extérieur du bâtiment Thompson Reuters dans la place prestigieuse Times Square.

Une vidéo sur des images sur le Vietnam et ses habitants a été présentée sur l’écran LED à l’extérieur du bâtiment Thompson Reuters dans la place prestigieuse Times Square. Photo: VietnamPlus

Ces images sur le Vietnam ont immédiatement attiré l'attention des centaines de personnes présentes au carrefour.

Des attractions touristiques parmi les plus célèbres du Vietnam apparaissent sur l'écran telles que l'exploration de la mystérieuse grotte de Son Doong, la visite de Ho Chi Minh-Ville, le festival de feux d'artifice et le pont d'or à Da Nang, la magnifique baie d'Ha Long, une excursion en bateau à Ninh Binh et une dégustation un bol de "Pho" chaud dans la capitale Hanoï, etc.

La série d'images a laissé l'impression d'un pays paisible avec une nature riche, une beauté diversifiée, de nombreuses expériences fascinantes et a incité les spectateurs à visiter le Vietnam.

Parallèlement, la vidéo a également annoncé un itinéraire de vol régulier entre le Vietnam et les États-Unis exploité par la Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines).

Accueil pilote des premiers touristes étrangers au Vietnam, après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19. Photo: VietnamPlus

Cette ligne aérienne est officiellement mise en service par Vietnam Airlines depuis le 28 novembre, ouvrant ainsi la possibilité aux clients de se déplacer plus facilement entre les États-Unis et le Vietnam.

Vietnam Airlines est ainsi devenue la première et la seule compagnie aérienne vietnamienne à être autorisée à effectuer des vols directs réguliers sans escale vers les États-Unis.

Dans le contexte où le monde entre dans une nouvelle phase, en particulier le gouvernement vietnamien vient d'approuver un programme pilote pour accueillir des touristes internationaux, la présentation des images sur le Vietnam à Times Square est une percée pour Vietnam Airlines à pénétrer le marché américain - l'un des marchés touristiques et commerciaux les plus potentiels du Vietnam.

Vietnam Airlines opère actuellement deux vols réguliers par semaine entre Ho Chi Minh-Ville et San Francisco.

Cette compagnie aérienne étudie pour ouvrir davantage de lignes reliant Los Angeles à Hanoï ou à Ho Chi Minh-Ville.

Grotte Son Doong, province de Quang Binh. Photo: VietnamPlus

On peut dire que la réception permanente des récompenses régionales et mondiales de premier plan d'organisations mondiales prestigieuses, ainsi que l'ouverture de vols directs vers les États-Unis et d'autres pays seront des conditions extrêmement favorables pour créer une dynamique pour la reprise et le développement du tourisme. -VNA