Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt), les agences de voyage vietnamiennes coopèrent avec les compagnies aériennes pour proposer des forfaits touristiques attractifs afin de répondre à la demande des habitants.

Le directeur général adjoint exécutif du groupe Saigontourist, Truong Duc Hung, a indiqué que sa société s'était coordonnée avec le transporteur national aérien Vietnam Airlines pour fournir des combos de circuits promotionnels à l'occasion du Têt, dont des billets d'hôtel de luxe et des services à des tarifs préférentiels à Ho Chi Minh-Ville et à d’autres destinations touristiques avec des vols directs.

Pendant ce temps, la collaboration entre la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air et la société Vinpearl aide les voyageurs à avoir les coupons promotionnels pour profiter des hôtels cinq étoiles et posséder des visites attrayantes dans les villes de Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc.

Vietnam Airlines s’est également engagé à réduire de 30% le tarif général pour tous les clients qui se détendront dans les hôtels du groupe Sun Group.

Plus tôt, lors de la Conférence sur la promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme par voie aérienne tenue dans la province de Kien Giang, un représentant de Vietnam Airlines a indiqué que la compagnie prévoyait de reprendre les vols du Japon, de la République de Corée, de la Thaïlande, de Singapour, du Cambodge et de l'Australie vers Phuc Quoc pour créer la connectivité avec des destinations touristiques sûres au Vietnam.

Dans un avenir proche, Vietnam Airlines étendra également l'exploitation des marchés des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, a annoncé la compagnie.

Pour sa part, Vietjet Air a révélé qu'elle exploitera et étendra les lignes nationales et internationales, en plus de se coordonner avec les localités et les entreprises pour développer de nouveaux produits touristiques. -VNA