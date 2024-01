La baie de Vinh Hy dans la province de Ninh Thuan. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) - Les visiteurs peuvent maintenant découvrir deux sites culturels uniques de l'ethnie Cham, la tour Ponagar à Nha Trang dans la province de Khanh Hoa et la tour Chàm à Phan Rang dans la province de Ninh Thuan, dans un seul circuit touristique.

Avec des produits touristiques uniques et des similitudes, Ninh Thuan et Khanh Hoa ont des conditions très favorables pour connecter et coordonner le développement touristique.

Le Huu Hoang, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, a affirmé que les deux provinces possèdent de riches ressources naturelles et culturelles, ainsi que des produits touristiques uniques qui peuvent se compléter. Par conséquent, une fois reliées, elles créeront une chaîne de produits touristiques différents et attrayants, attirant les touristes nationaux et internationaux.

Dans ce contexte, le secteur du tourisme des provinces de Ninh Thuan et Khanh Hoa ont convenu de signer un accord de coopération pour développer le tourisme pour la période 2023-2025, dans le but de créer une chaîne de produits touristiques attrayants, uniques et hautement compétitifs. Ainsi, les deux localités accéléreront la mise en œuvre de cinq contenus principaux axés sur les domaines suivants : la gestion de l'État, le développement de produits touristiques, la promotion touristique, l'appel à l'investissement, la promotion et la formation des ressources humaines du tourisme.

Selon la directrice du Département du tourisme de la province de Khanh Hoa, Nguyen Thi Le Thanh, les deux localités se coordonneront pour solliciter des investissements, moderniser et mettre en service de nouveaux produits touristiques haut de gamme dans chaque localité, tout en développant ainsi des produits communs aux deux endroits.



La tour Ponagar à Nha Trang dans la province de Khanh Hoa. Photo: VNA

Les deux localités ont décidé de coopérer dans les activités touristiques, mais également dans la promotion du tourisme, en se coordonnant pour organiser de grands événements à Hô Chi Minh-Ville, à Hanoï et à l'étranger.

Afin d'augmenter le nombre de visiteurs, Ninh Thuan et Khanh Hoa demandent aux compagnies aériennes d'étudier l'augmentation de la fréquence des vols, d'ouvrir de nouvelles routes aériennes et de développer des vols internationaux directs à destination de l'aéroport international de Cam Ranh, créant ainsi des opportunités de développement du tourisme à Ninh Thuan et Khanh Hoa. -VNA