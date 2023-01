Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le froid vif persistera au Nord-Ouest et au Centre septentrional avant d'affecter d'autres zones du Centre.

Ces prochains jours, les températures les plus basses au Nord et au Centre septentrional varieront de 9 à 12 degrés Celsius ; dans les zones montagneuses du Nord, de 5 à 8 degrés Celsius ; dans les hautes montagnes, en dessous de 3 degrés Celsius ; tandis que dans les provinces de Quang Binh à Thua Thien-Hue, les températures les plus basses iront de 13 à 16 degrés Celsius.

Les 27 et 28 janvier, des averses sont prévues, accompagnées parfois d'orages dans les provinces de Ha Tinh à Binh Dinh (Centre).

Du 27 au 30 janvier, il devra faire très froid dans le Nord et le Centre septentrional. Du givre pourrait même faire son apparition dans les hautes montagnes du Nord.-VNA