Top 10 des entreprises les plus prestigieuses du secteur des aliments et des boissons en 2023. Photo: Vietnam Report

Hanoï (VNA) - La société par actions d'évaluation Vietnam Report a rendu public le 19 septembre sa liste des 10 entreprises les plus prestigieuses du secteur des aliments et des boissons du Vietnam en 2023.



Cette liste comprend la société par action produits laitiers du Vietnam, la Sarl Frieslandcampina Vietnam, la société par actions de nutrition alimentaire Nutifood, la société par actions IDP (International Dairy Products JSC), la société par actions de produits laitiers Vitadairy Vietnam, la société par actions d'élevage de bovins laitiers Moc Chau, la société par actions Kido Frozen Foods, la Sarl Mead Johnson Nutrition (Vietnam), la société par actions de nutrition Nutricare, la Sarl Zott Vietnam.

Cette liste s'est basée sur trois critères principaux : la capacité financière reflétée dans les rapports financiers les plus récents, le prestige dans la communication et les résultats d'une enquête menée en août dernier sur la réputation et le degré de satisfaction des clients à l'égard des produits ou services. -VNA