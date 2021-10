Photo : thanhnien.vn



Hanoï (VNA) - Le tofu se mange partout dans le pays mais celui du village de Mo-Mai Dong, dans l'arrondissement de Hoang Mai, Hanoï, s'avère le plus original du fait de ses techniques de fabrication, de sa forme et de son goût.



Le tofu est une pâte blanche peu odorante, issue du caillage du lait de soja. Il faut bien travailler la pâte pour obtenir le bon tofu " Mo" qui devra être chaud et sentir bon. Le tofu sorti de cette localité est vendu dans tous les coins de la Hanoï comme O Cau Den, O Quang Chuong, ainsi que sur les petits et grands marchés de la capitale.



Selon des villageois, la particularité de leur tofu réside dans sa taille aussi petite dit-on qu'une langue de chat (6cm x 3,5cm et 2cm d'épaisseur), et dans sa pâte molle au goût et à l'odeur de soja. Ce métier se transmet de père en fils.



Auparavant les familles pouvaient vivre de ce métier, mais aujourd'hui, très peu l'ont conservé. On compte à ce jour 10 foyers environ contre 500 dans les années 1970-80. En fait, seules quelques familles du village de Mo-Mai Dong peuvent fabriquer un tofu "Mo" d'origine.

Photo : thanhnien.vn





Le tofu se cuisine seul, coupé en dés, frit ou mélangé en salade, dans la soupe ou encore émietté dans des galettes avec des légumes et des céréales. Ce mets auréolé d'une longue histoire enrichit la gastronomie de Hanoï et contribue à la culture de Thang Long - Hanoï.-VNA