Hanoi (VNA) – Surpassant plus de 2.000 œuvres de près de 1.000 peintres venus de nombreux pays, l’œuvre "Vo Thuong" (Impermanence) de l’artiste vietnamien Toan Nguyên a remporté le prix "Best of Show", organisé par Watercolour Artist, un des magazines les plus prestigieux sur les aquarelles aux États-Unis.

Le peintre Toan Nguyên. Photo: vietnamnet.vn



Avec cette œuvre, le jeune peintre souhaite partager et transmettre au public son processus artistique ainsi que ses réflexions personnelles.

Toan Nguyên est originaire de Ân Thi, dans la province de Hung Yên (Nord). Il obtient son diplôme de l'Université des arts industriels de Hanoi en 2015. Sa pensée artistique consiste à révéler la vraie nature de soi.

"Cela peut être une opinion personnelle, une idée ou un sentiment sur les choses qui m’entourent, dont je me soucie, ou que j’aime dans la vie. Et c’est cette même pensée artistique qui a été, qui est et qui demeurera toujours mon inspiration pour chacune de mes œuvres", a-t-il partagé. – VOV/VNA