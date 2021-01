Hanoï, 28 janvier (VNA) - Le 27 janvier, le portail d'information du Times Kuwait a publié un article sur le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le décrivant comme l'un des événements politiques les plus importants du pays en 2021.

L'article sur le 13e Congrès national du parti publié sur le Times Kuwait. Photo : VNA

Il a écrit qu'avec les résultats et les réalisations obtenus en 2020 en particulier, et au cours des cinq dernières années, le Vietnam a fait une marque avec des percées remarquables dans les circonstances et les situations difficiles auxquelles le monde est confronté.

Au cours des dernières années, le Vietnam a été connu comme un pays sûr avec un indice de sécurité humaine qui s'améliore progressivement. Avec la stabilité politique, le peuple vietnamien croit désormais au système politique et aux niveaux de direction du PCV, ce qui fait que les décisions importantes du Parti sont souvent pleinement soutenues par le peuple vietnamien.

En 2020, le point culminant pour le Vietnam a été le contrôle très précoce de la pandémie de COVID-19, tout en réussissant à promouvoir la croissance économique et le succès du gouvernement dans la mise en œuvre de la mission du «double objectif» avec toute la flexibilité, l’initiative, la créativité, la participation de l’ensemble du système politique et l’unité de tout le peuple vietnamien. Cela représente un miracle existant uniquement au Vietnam, qui a contrôlé la propagation de la pandémie avec des ressources de santé limitées par rapport aux autres pays développés du monde.

Le Times Kuwait a déclaré qu'en termes d'économie, sous la direction du PCV, le Vietnam a été classé parmi les 10 pays à la croissance la plus rapide au monde au cours des cinq dernières années, et est l'une des 16 économies émergentes les plus prospères. En 2020, alors que la majorité des pays avaient une croissance négative ou sont entrés en récession en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, l'économie du Vietnam a continué de croître à 2,91%.

Le pays est également reconnu comme étant en train de devenir un «centre de fabrication» dans la région Asie-Pacifique.

Le journal a cité l'évaluation de la Banque mondiale selon laquelle le Vietnam fait partie de l'Asie avec une résurgence dynamique avec son économie de plus en plus ouverte, diversifiée et avec de grands investissements dans la recherche et le développement, y compris dans l'économie numérique.

Le Vietnam est considéré comme un partenaire important dans tous les domaines, une économie dynamique avec un environnement favorable aux investissements et un système politique stable, créant des conditions favorables à la coopération extérieure et un facteur important de coopération économique internationale.

Au cours des dernières années, une caractéristique marquante du Vietnam est qu'il a clairement montré son rôle de connexion, de renforcement des relations amicales et de coopération et d'approfondissement de la confiance entre les pays dans et hors de la région.

Le PCV a élaboré un plan stratégique à long terme pour les affaires étrangères et le développement économique. Les relations diplomatiques et l’intégration internationale ont remporté des succès importants, contribuant au renforcement de la position du Vietnam sur la scène régionale et internationale. En 2020, le pays a également remporté de grands succès en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a lancé de nombreuses initiatives dans des domaines tels que les activités humanitaires, les opérations de maintien de la paix, les activités contre le changement climatique et les activités de prévention de la cybercriminalité.

Selon le Times Kuwait, la voix du Vietnam prend de plus en plus de poids dans les affaires régionales et internationales et sa capacité à présider, gouverner et diriger des conférences, des forums et des organisations régionales et internationales est de plus en plus avérée.

Avec des notes brillantes dans tous les domaines, le 13e Congrès national du PCV continuera à développer le Vietnam en profondeur et profondément intégré au monde avec son rôle et sa position croissants, et avec la confiance des partenaires dans le prestige du Vietnam, note le journal.

Le même jour, le journal électronique Club of Mozambique a aussi couvert l’ouverture du 13e Congrès national du PCV. Selon le journal, la sélection des candidats aux postes de dirigeants par le comité central du Parti s’est effectuée de manière démocratique, permettant ainsi au Parti de poursuivre son rôle de direction et faire avancer le pays vers d’autres succès. - VNA