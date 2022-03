Tien Giang, 1er mars (VNA) - La province de Tien Giang, dans le delta du Mékong, décaissera 207,7 milliards de dongs (9,1 millions de dollars) dans la modernisation de son système électrique cette année afin d'assurer un approvisionnement suffisant et stable pour la production et les activités quotidiennes de la population, selon le service provincial de l'Industrie et du Commerce.

Photo d'illustration : VNA

En conséquence, la province modernisera et développera 87,2 km de lignes moyenne tension et 357 km de lignes basse tension, ainsi que 88 sous-stations d'une capacité totale de plus de 8 552 kVA.

Le Comité populaire provincial a également exhorté les investisseurs à déployer rapidement les projets éoliens approuvés et les a soutenus dans le dégagement du site afin de mettre les projets en service cette année comme prévu.

Le secteur électrique est invitée à mettre en œuvre rapidement les projets qui étaient encore achevés l'année dernière, dont 323 km de moyenne tension et 832 km de basse tension, et des postes de transformation d'une capacité combinée de 124.000 kVA, avec un capital d'investissement total de plus de 504 milliards de dongs.

Photo : VNA

Au cours des dernières années, la province a fait des efforts pour augmenter la couverture électrique. Désormais, tous les foyers locaux ont accès aux réseaux électriques. Tien Giang a économisé 74 millions de KWh d'électricité l'année dernière, dépassant son objectif de 5,5 %.- VNA