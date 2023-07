Thua Thien-Hue, 2 juillet (VNA) - Plus de 1.000 personnes ont participé le 2 juillet à un spectacle de yoga de masse dans la province centrale de Thua Thien-Hue pour marquer la 9e Journée internationale du yoga.

Plus de 1.000 personnes ont participé le 2 juillet à un spectacle de yoga de masse dans la province centrale de Thua Thien-Hue. Photo : VNA

L'événement, le plus grand du genre dans la province à ce jour, a été organisé conjointement sur la place Ngo Môn dans l'ancienne ville impériale de Hue par l'ambassade de l'Inde au Vietnam et la Société d’assurance Bao Viet.Monica Sharma, directrice du centre culturel Swami Vivekananda de l'ambassade de l'Inde, a souligné que le yoga contribue à créer l'harmonie entre le corps et l'esprit et à promouvoir le bien-être général.Phan Thanh Hai, directeur du service provincial de la Culture et des Sports, a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un événement sportif, mais qu'il visait également à répandre l'esprit de vivre heureux, sain et positif, rendant ainsi la vie des gens plus dynamique.À l'avenir, le service continuera de collaborer avec l'ambassade et les parties concernées pour promouvoir davantage le développement du mouvement Yoga.A cette occasion, la Société d’assurance Bao Viet a remis 40 vélos aux étudiants assidus de la localité, dans le but de les encourager à poursuivre leurs efforts pour surmonter des circonstances difficiles et poursuivre un avenir meilleur.- VNA